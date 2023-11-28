Karabük'te İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

Kentte turizm faaliyetlerinin canlandırılması, teşviki, turizm değerlerin korunması, yeni turizm potansiyeli olabilecek yerlerin belirlenip tanıtılması amacıyla İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mustafa Yavuz'un yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Özkan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, turizm işletmecileri ve turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentteki yeni gezi rotaları, turizm potansiyelleri, alternatif turizm olanakları ve Karabük turizminin istatistiki verileri paylaşıldı.

Ardından Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Batı Karadeniz Sorumlusu Mustafa Ercenk Kocaoğlu tarafından Go Karabük, Gezsen Karabük, Karabük ilinin turizm potansiyeli ve diğer Karadeniz illerine entegrasyonu, sürdürebilirlik turizmi programı hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, Karabük ilinin doğası, tarihi ve kültürü ile çeşitli turizm destinasyonlarına sahip olduğunu ifade ederek, "Turizmciler, yerel yönetimler, STK'lar ve kamu olarak bu destinasyonları geliştirmeliyiz. Çevre illerimizin turizm imkanları ile ilimizin turizm imkanlarını entegre etmeliyiz. Dört mevsimin farklı güzelliklerini bir arada yaşayan ilimizde, bu güzellikleri avantaja çevirebilmeliyiz. Go Karabük ve Gezsen Karabük sayfalarımızı daha aktif kullanmalıyız. Tanıtımlarda broşür, bülten gibi kağıt materyaller yerine dijital ve sosyal medya mecralarını daha aktif kullanmalıyız" dedi.

Yabancı turist profilini analiz ederek çeşitlendirmek gerektiğini altını çizen Yavuz, "Özellikler yabancı turist hedefimizi iyi seçmeli, hedef kitlesini iyi oluşturmalı ve ona göre çalışma yapmalıyız. UNESCO Dünya Mirası etiketini her mecrada kullanmalıyız" diye konuştu.

Toplantı, Alt Çalışma Grupları'nın kurulması kararının ardından, turizm potansiyelinin arttırılması, çeşitlendirilmesi, markalaştırılması ile ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişi yapılarak sona erdi. - KARABÜK