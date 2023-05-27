Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil Haberleri

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Karabük istikametine gitmekte olan V.Y. idaresindeki BOT YV 67 yabancı plakalı otomobil, N.Ö. idaresindeki 78 AR 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük istikametine gitmekte olan V.Y. idaresindeki BOT YV 67 yabancı plakalı otomobil, N.Ö. idaresindeki 78 AR 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title