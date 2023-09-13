Karabük'te hurdacılar sitesinde çıkan yangında otomobil küle döndü

Karabük'te hurdacılar sitesi girişinde yer alan bir işyerinde çıkan yangında içeride bulunan bir otomobil küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karabük'te hurdacılar sitesi girişinde yer alan bir işyerinde çıkan yangında içeride bulunan bir otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemaloyman mevkiinde hurdacılar sitesi girişinde Hamit Ayvataş'a ait hurda dükkanında iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar dükkan içinde bulunan bir araca sıçradı. Bir anda alev alan otomobil çıkan yangın sonrası alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Siyah dumanların yükseldiği işyerinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, otomobil ise hurdaya döndü. - KARABÜK