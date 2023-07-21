Karabük'te Haziran Ayında 197 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Haziran ayında 164'ü ikinci el satış olmak üzere 197 konut satıldı. Karabük'te artan ev fiyatları sonrası son aylarda konut satışlarında artış ikinci elde yaşanıyor. TUİK verilerine göre Türkiye genelinde Haziran ayında 57 bin 750'si ikinci el satış olmak üzere 83 bin 636 konutun satıldığının belirtilirken, Karabük'te ise 164'ü ikinci el satış olmak üzere 197 konut satıldı. Son yıllara artan konut fiyatları sonrası özellikle ikinci el konut satışlarında artış yaşanmaya başladı. 2023 yılının Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk 6 alık dilimde kent genelinde 1332 konut satışının 1089'nun ikinci el satış olarak gerçekleşti.