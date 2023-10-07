Karabük'te domuz sürüsüne çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki 06 CYU 874 plakalı otomobil, Köyceğiz köyü yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kazada otomobildeki yolcular Z.A. (9), A.A. (11), B.N.A. (17), M.A.S. (22), B.A.S. (24) ve N.A. (45) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil