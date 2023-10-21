Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı ve su kanalında asılı kaldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Caddesi'nde, K. B. (38) idaresindeki 78 BN 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çapmasının ardından su kanalında asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil