Karabük'te Adatepe Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor

Karabük'te 12 yıldır Adatepe Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm projesi bünyesinde çalışmalar devam ederken öncelik olarak hak sahiplerinin daireleri veriliyor.

Birinci derece deprem bölgesi olan Karabük'te kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Çebioğlu Grup tarafından yükleniciliği üstlenen Adatepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde de ikinci faz çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karabük Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülen çalışma bünyesinde hak sahiplerine dairelerinin teslim edilmesi öncelik hedefler arasında yer alıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, "Karabük biliyorsunuz öncelikli deprem bölgesi olduğu için Karabük Belediyesi'nin bizim önümüzü açmasıyla Adatepe Mahallesi 350 dönümden oluşuyor. 250 tane hane vardı burada. Biz yaklaşık bunu 170-175 haneyi satın alma, kat karşılığı anlaşmalar yaparak şu an hepsi bizim mülkiyetimize geçti" dedi.

"Biz öncelik olarak Çebioğlu firması olarak ilk önce mal sahiplerinin mağduriyetini giderebilmek için kendilerine şu gördüğünüz 60 dairelik konuttan yedi sene önce teslim ettik" diyen Çebi, "Bu ikinci bloğumuz 61 daireden oluşuyor. Bunların da tamamını mal sahiplerine vermek kaydıyla bir de üçüncü etabımız var ileride. O da şu an altıncı kata çıktı. Nasip olursa bir sene içerisinde buradaki mal mülk sahibinin 270 tane dairelerini teslim etmiş bulunmaktayız. Yani hani bu Türkiye'nin hiçbir yerinde görülen bir şey değil şu an. Yani biz öncelikle yer sahiplerinin haklarını teslim ediyoruz. Sonra kendi ülkemize geçen arsalarını üzerine kendi konutlarımızı yapacağız. Yani önceliğimiz burada hak sahipleri" ifadelerini kullandı.

Projede 12. Yılı geride bıraktıklarını aktaran Çebi, "Adatepe Mahallesi'nin zemini çok iyi bir zemin değil. Tabii biz buraya kendi firmamıza ait olan fore kazık makinemizde, bütün binaların altına kazıp çakıyoruz. Hatta bu gördüğünüz binanın alt tarafında da fore kazıklarımız var. Yani şu an tam bir deprem bölgesinde olduğumuz için tam depreme ani artık yakışır mı? Yarışır mı? Ne diyeceksek güvenli binalar üretmeye çalışıyoruz. Ondan sonra şuan için hani biz firma olarak yaklaşık on iki seneden beri bu işin içindeyiz. ve bugüne kadar yaklaşık 25 milyon dolar civarında bir bütçeyi buraya harcadık ve şu an hiçbir şey satmadan hiçbir artı gelirimiz olmadan hani burada mal sahiplerine önceliğimiz dairelerini teslim etmek. Kendi gücümüzle kendi finansımızla bunu finansman ediyoruz. Kredi kullanmıyoruz. Hiçbir mal sahibimizi mağdur bugüne kadar bütün kiralarını gününde yatırdık. ve şu andan itibaren de yatırmaya devam ediyoruz. İnşallah ikinci fazımızı bir üç ay içinde teslim edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK