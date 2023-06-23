Karabük'te 2 Otomobil Ters Yönde İlerledi

Karabük'te Zonguldak Caddesi'nde 2 otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Karabük'te 2 otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Zonguldak Caddesi'nde 2 otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi.

Bir süre ters yönde giden ve tek şeride düşen alt geçidi de kullanan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Sürücülerin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü izleyen trafik ekiplerinin, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.