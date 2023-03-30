Soğuk ve karlı günlerin ülkemize giriş yapmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırdı. 30 Mart günü Karabük'te okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Karabük Safranbolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Karabük Safranbolu okul var mı, yok mu?

Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

30 Mart günü ülkemizin birçok yerinde kar yağışının olması sebebiyle çoğu yerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında Karabük'te okulların tatil edilip edilmediğini araştırdı. Peki, Karabük Safranbolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Karabük Safranbolu okul var mı, yok mu?

KARABÜK SAFRANBOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği tarafından henüz okulların tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.