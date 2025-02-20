Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karabük ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Karabük okullar tatil mi SON DAKİKA? 21 Şubat Cuma Karabük okul yok mu (Karabük Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

KARABÜKOKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliğinden henüz 21 Şubat Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.

KARABÜK HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Bolu ile Karabük'ün Batısında Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.02.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don , tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara'nın Doğusu ile Balıkesir'in Kuzeyi ve Bursa'nın Batısında Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'da aralıklı görülecek kar sağanaklarının, Cuma günü etkisini arttırması ve Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz ve Samsun'da Yoğun Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının Cuma günü etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da Cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunda Görülecek Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

MUŞ

Muş'ta eğitime 1 gün ara verildi.

BURSA

Bursa'da eğitime 1 gün ara verildi.

YALOVA

Yalova'da eğitime 1 gün ara verildi.