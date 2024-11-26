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Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Karabük'te 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. 25 Aralık Pazartesi gününe dair de bilgi verilmedi. Karabük'teki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi bekliyor. Peki, Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu?

Ülke genelinde meydana gelen kar yağışı yollarda olumsuzlukların çıkmasına neden olurken birçok ilin Valiliği okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilerek, Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

26 Aralık Salı günü için açıklama geldi:

İşte açıklama:

Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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