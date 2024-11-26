Ülke genelinde meydana gelen kar yağışı yollarda olumsuzlukların çıkmasına neden olurken birçok ilin Valiliği okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilerek, Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

26 Aralık Salı günü için açıklama geldi:

İşte açıklama: