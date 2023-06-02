Karabük milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Karabük milletvekilleri kim? 2023 İzmir seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Karabük milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Karabük milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Karabük milletvekilleri kim?
Karabük milletvekili sayısı kaç? Karabük milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Karabük milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİP milletvekilleri! Detaylar haberimizde...
Cem Şahin
Durmuş Ali Keskinkılıç
Cevdet Akay