Karabük hangi bölgede, ilçeleri neler? Karabük plaka kodu nedir? Karabük neyi meşhurdur?

Karabük, demir ve çelik üretimi, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. İlçeleri ve plaka kodu, Karabük'ün kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Karabük hangi bölgede, ilçeleri neler? Karabük plaka kodu nedir? İşte detaylar...

Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan Karabük, demir sanayisi, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla ünlüdür. Ancak, Karabük'ü daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte, Karabük'ün bu özellikleri:

KARABÜK HANGİ BÖLGEDE?

Karabük, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz kıyısının hemen güneyinde ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bu il, doğal güzelliklerle çevrili bir konuma sahiptir.

KARABÜK İLÇELERİ NELER?

Karabük ilinin toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Karabük Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Yapraklı, Karayolu.

KARABÜK PLAKA KODU NEDİR?

Karabük'ün plaka kodu "78" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Karabük'ü tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

KARABÜK MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Karabük, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Karabük'ün meşhur özellikleri:

Demir Çelik Fabrikaları: Karabük, Türkiye'nin demir ve çelik üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Karabük Demir Çelik Fabrikaları, ilin ekonomisine büyük katkı sağlar.

Safranbolu: Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleri ve sokakları ile ünlüdür. Bu şirin kasaba, Osmanlı dönemi mimarisini koruyarak ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunar.

Karabük Üniversitesi: Karabük Üniversitesi, ilin eğitim ve kültürel hayatına katkı sağlar. Üniversite, farklı disiplinlerde eğitim verir.