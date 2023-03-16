Karabük deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Mart Karabük'te deprem mi oldu? Az önce Karabük'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Karabük'te deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Karabük'te deprem mi oldu? Bugün Karabük'te deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Karabük'te deprem ve AFAD Karabük'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Karabük'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Mart Karabük'te deprem mi oldu? Az önce Karabük'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Karabük'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Karabük'te deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Karabük'te deprem mi oldu? Bugün Karabük'te deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Karabük deprem ve AFAD Karabük'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Karabük'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Mart Karabük'te deprem mi oldu? Az önce Karabük'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

16 Mart günü saat 13:55'te Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.