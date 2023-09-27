Karabağlar Belediyesi Asfaltlama ve Kaldırım Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'ın dört bir yanındaki asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen talep doğrultusunda, üniversitenin Uzundere Yerleşkesi'nde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Akademik eğitim öğretim dönemi öncesi yerleşkeye yaklaşık 350 ton asfalt seriliyor ve 300 metre uzunluğunda kaldırım düzenlemesi yapılıyor.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'ın dört bir yanındaki asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabağlar Belediyesi ekipleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen talep doğrultusunda, üniversitenin Uzundere Yerleşkesi'nde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak akademik eğitim öğretim dönemi öncesi yerleşkeye yaklaşık 350 ton asfalt seriliyor. 300 metre uzunluğunda kaldırım düzenlemesi yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu asfaltlama sezonunun verimli çalışmalarla sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sezonun başından bu yana, ilçemizin dört bir yanında alınteri döküyor. Muhtarlarımızın görüşlerini alarak, acil ihtiyaç duyulan sokaklara giriyor ve tekniğine uygun şekilde serim yapıyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine de yanıt vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, yağışlı kış günleri başlayana kadar ekiplerin aynı kararlılık ve azimle çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.