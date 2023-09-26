Karabağ patlamada ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Karabağ son durum ne?
Karabağ'da meydana gelen patlama hakkında son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Karabağ'daki son durum ne? İşte detaylar...
Karabağ'da bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ patlamada ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Karabağ'da meydana gelen patlamanın detayları araştırılıyor. Peki, Karabağ patlamada ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Karabağ son durum ne? Detaylar haberimizde...
KARABAĞ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bir benzin depolama alanında meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi de yaralandı.
KARABAĞ SON DURUM NE?
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi. Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 300'e yaklaştığı, ölenlerin sayısının ise 20 olduğu öğrenildi.