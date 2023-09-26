Karabağ'da meydana gelen patlama hakkında son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Karabağ'daki son durum ne? İşte detaylar...

Karabağ'da bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ patlamada ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Karabağ'da meydana gelen patlamanın detayları araştırılıyor. Peki, Karabağ patlamada ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Karabağ son durum ne? Detaylar haberimizde...

KARABAĞ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bir benzin depolama alanında meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi de yaralandı.

KARABAĞ SON DURUM NE?