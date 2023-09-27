KARABAĞ PATLAMA son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Karabağ patlaması son dakika haberleri!

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Ermenistan Sağlık Bakanı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı. Peki, Karabağ patlama son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika Karabağ patlama haberleri!

Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar "Karabağ patlama son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika Karabağ patlama haberleri!" sorularına yanıt arıyor…

KARABAĞ PATLAMA SON DURUM NE, ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20'den 125'e yükseldiğini bildirdi.

125 ÖLÜ, 290 YARALI

Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Dün Hankendi'deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.