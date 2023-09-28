Dağlık Karabağ nereye ait ve nereye bağlı olduğu merak ediliyor. Dünyada hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, sözde cumhuriyeti feshetti. Ardından Karabağ nereye ait, nerede ve Karabağ nereye bağlı soruları gündeme geliyor. Peki, Karabağ nereye ait, nerede? Karabağ nereye bağlı?

Karabağ nereye ait, nerede? Karabağ nereye bağlı?

Karabağ nereye ait ve nerede olduğu araştırılırken Karabağ nereye bağlı merak ediliyor. Dağlık Karabağ rejiminin liderliğini yapan Samvel Şahmaranyan, sözde cumhuriyetin varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzaladı. Karabağ nereye ait, nerede? Karabağ nereye bağlı? Detaylar haberimizdedir…

KARABAĞ NEREYE AİT?

1991-1993 yılları arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş olup bu işgal günümüzde de sürmektedir. Tarihi olarak Dağlık Karabağ bölgesi tamamen Azerbaycan toprakları tarafından çevrelenmiştir. Ancak, Ermeni ayrılıkçılar Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Azerbaycan'a ait bölgeyi de ellerinde tutarak bir tampon bölge oluşturuldu.Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bağlantı kuruldu.

KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da Azerbaycan'a ait ancak uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalmış tarihi bölgedir. Günümüzde Dağlık Karabağın bir bölümü 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan tarafından geri alınırken kalan kısmı Türk ve Rus barış güçleri denetimi altına alınmış ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşması ile Ermenistan hükûmeti yenilgiyi resmen kabul etmiştir.

KARABAĞ NEREYE BAĞLI?

Bölgede yaşayan Ermeniler genellikle Dağlık Karabağ'ı Artsakh, eski Ermenistan Krallığı'nın 10. eyaletinin adı olarak adlandırılır. Urartu yazıtları (MÖ 9.-7. yüzyıllar) bölge için Urtekhini adını kullanıyor. Antik Yunan kaynakları bölgeyi Orkhistene olarak adlandırılıyor.