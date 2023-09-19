Dağlık Karabağ, Kafkasya bölgesinde yer alan bir özerk bölge veya çatışmalı bir bölge olarak tanınır. Tam olarak nerede bulunduğu uluslararası bir çatışma konusu olmuştur. Bugün ajanslara düşen bir son dakika gelişmesine göre Ermenistan güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis hayatını kaybetti. Peki, KARABAĞ NEREDE? Dağlık Karabağ'da neler oluyor? İşte detaylar…

Dağlık Karabağ, tarihsel olarak Azerbaycan'a ait bir bölge olarak kabul edilirken, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlık ilanı hem Azerbaycan hem de uluslararası toplum tarafından tanınmamıştır. Peki, KARABAĞ NEREDE? Dağlık Karabağ'da neler oluyor? İşte detaylar…

KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasında çatışmalar başladı. 1992 yılında ateşkese kadar süren bu çatışmalarda Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi Azerbaycan bölgesi Ermenistan'ın denetimine geçti. Bu nedenle Dağlık Karabağ'ın coğrafi konumu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir anlaşmazlık ve çatışma kaynağı olmuştur.

Bu çatışmalar sonucunda 1994 yılında ateşkese varıldı ve Dağlık Karabağ, fiilen bağımsız ancak uluslararası düzeyde hala Azerbaycan'a ait bir bölge olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Dağlık Karabağ'ın nerede olduğu, bu çatışmanın temel noktalarından biridir. Bu bölge, Azerbaycan'ın güneybatısında ve Ermenistan'ın doğusunda yer alır.

DAĞLIK KARABAĞ'DA NELER OLUYOR?

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMIYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor.

"YOLCU UÇAKLARINI HEDEF ALDILAR"

Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor."

MAYIN PATLAMASI SONUCU 4 POLİS ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi. Yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.