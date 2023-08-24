Karabağ Ketesi tarifi! Masterchef Karabağ Ketesi nedir, nasıl yapılır? Karabağ Ketesi için gerekli malzemeler nelerdir? Karabağ Ketesi hangi ülke?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Karabağ Ketesi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Karabağ Ketesi nasıl yapılır? Karabağ Ketesi için gerekli malzemeler nelerdir? Karabağ Ketesi tarifi! Karabağ Ketesi nasıl yapılır? Karabağ Ketesi nedir, ne demektir? Karabağ Ketesi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Karabağ Ketesi tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Karabağ Ketesi tarifi oldu. Peki en güzel Karabağ Ketesi tarifi nasıldır? Karabağ Ketesi nasıl yapılır? Karabağ Ketesi için gerekli malzemeler nelerdir? Karabağ Ketesi tarifi! Karabağ Ketesi nedir, ne demek? Masterchef Karabağ Ketesi nasıl yapılır? Karabağ Ketesi hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Karabağ Ketesi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Karabağ Ketesi hangi ülkede? Karabağ Ketesi ne demektir? İşte detaylar...

KARABAĞ KETESİ NEDİR, NE DEMEK? KARABAĞ KETESİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Karabağ Kete'si, Azerbaycan mutfağına ait geleneksel bir hamur işidir.

KARABAĞ KETESİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 çay bardağı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

İç harcı için:

2 büyük soğan

200 gr beyaz peynir veya lor peyniri

1/2 çay bardağı doğranmış maydanoz veya taze nane

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

KARABAĞ KETESİ NASIL YAPILIR?

Hamur için, unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açın ve sıvı yağ, su, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Yavaşça malzemeleri karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtün ve 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için, beyaz peyniri veya lor peynirini bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanı ve doğranmış maydanozu veya taze naneyi ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru tezgah üzerinde unlayarak açın. Hamuru istediğiniz büyüklükte bir dikdörtgen veya kare şeklinde açın.

Hamurun yarısına peynirli iç harcı yerleştirin.

Diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarları iyice sıkıştırarak kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Pişen Karabağ Kete'sini fırından alın ve oda sıcaklığında biraz soğutun.

Dilimleyerek servis yapın.

Karabağ Kete'si genellikle kahvaltıda veya çay saatlerinde tercih edilen bir lezzettir. Afiyet olsun!