UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Karabağ - KAA Gent bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Karabağ - KAA Gent maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada Karabağ - KAA Gent karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi? Karabağ - KAA Gent maçı hakemi kim? Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

16-02-2023 KARABAĞ VS KAA GENT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Karabağ ile KAA Gent arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KARABAĞ-KAA GENT MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KARABAĞ-KAA GENT MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KARABAĞ-KAA GENT MAÇI HANGİ GÜN?

Karabağ-KAA Gent Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

KARABAĞ-KAA GENT MAÇI SAAT KAÇTA?

Karabağ-KAA Gent Maçı, saat 20:45 başlayacak.

KARABAĞ-KAA GENT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karabağ ve KAA Gent, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Bakü'da, Azersun Arena Stadyumu'nda oynanacak.