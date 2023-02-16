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Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi?

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Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Karabağ - KAA Gent bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Karabağ - KAA Gent maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada Karabağ - KAA Gent karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi? Karabağ - KAA Gent maçı hakemi kim? Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Karabağ - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - KAA Gent maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Karabağ ile KAA Gent arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Karabağ-KAA Gent Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Karabağ-KAA Gent Maçı, saat 20:45 başlayacak.

Karabağ ve KAA Gent, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Bakü'da, Azersun Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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