Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?
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Süper Ligi'n lideri Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile depremzedelere yardım maçında karşıya geliyor. Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?
Galatasaray, milli maçlar arasına Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada kazancı depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?
KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.