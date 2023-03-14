Süper Ligi'n lideri Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile depremzedelere yardım maçında karşıya geliyor. Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Prandelli, emeklilik kararı aldı

Türkiye'den yalnızca Galatasaray var! İşte dünyanın en sevilen takımları

Galatasaray, milli maçlar arasına Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada kazancı depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.