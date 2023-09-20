Azerbaycan'ın dün Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgedeki Ermeni güçlere silah bırakma çağrısı yaptı. Peki, Karabağ'da ateşkes sağlandı mı? Karabağ'da son durum ne, ateşkes mi yapıldı?

Karabağ'da ateşkes sağlandı mı? Sorusu, Azerbaycan'ın dün Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından yapılan açıklamaların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonu durdurmak için Ermenilere silah bırakma çağrısı yaparken Rus basını, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın savaşı durdurma ve silahları tamamen bırakma çağrısını kabul ettiğini yazdı. Peki, Karabağ'da ateşkes sağlandı mı? Karabağ'da son durum ne, ateşkes mi yapıldı?

KARABAĞ'DA ATEŞKES SAĞLANDI MI?

Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın savaşı durdurma ve silah bırakma talebini kabul etti. Resmi açıklamayla gelişmeleri doğrulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Taraflar yarın bir araya gelecek.

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından dün antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. Aliyev "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.

ERMENİ GÜÇLERİ SİLAH BIRAKACAK

Bu açıklamanın ardından dünyanın beklediği haber geldi. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Rus basını Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.