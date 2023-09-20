Azerbaycan, Karabağ bölgesinde bulunan silahlı grupların dağıtılması ve tamamen silahsız hale getirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Ermenistan'ın kabul ettiği maddeler araştırılıyor. Peki, Karabağ Ateşkes Antlaşması maddeleri nelerdir? Karabağ'da ateşkes yapıldı mı, son durum ne? İşte detaylar…

Dün Azerbaycan tarafının başlattığı operasyonun ardından, bugün itibarıyla Azerbaycan saatiyle 13.00'te ateşkes ilan edildi. Kabul edilen şartlar çerçevesinde, Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silahlarını bırakacağı ve mevzilerini terk edecekleri iddia edildi. Peki ama Karabağ Ateşkes Antlaşması maddeleri nelerdir? Karabağ'da ateşkes yapıldı mı, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri…

KARABAĞ ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."

KARABAĞ'DA ATEŞKES YAPILDI MI, SON DURUM NE?

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi'nin teklifiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına dayalı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah'ta bir toplantı düzenlenecek.



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