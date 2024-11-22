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Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Karaağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni ölüm izleme linki var mı?

Karaağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KARAAĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Celal Ağa'dan aldığı toprakları köylülere dağıtmıştır. Şimdi sıra ürünü toplayıp Celal Ağa'nın gücünü kırmaya gelmiştir. Fakat sessiz bir şekilde planlarını yürüten Celal Ağa'nın teslim olmaya niyeti yoktur. Ömer'den intikamını almak için ne yapacaktır? Diğer taraftan Sultan'ın korktuğu başına gelmiş; Ömer, Gülnaz'ı "hanımım" diyerek herkese ilan etmiştir. Bu durum Sultan'ı bir kararın eşiğine getirir. Ya öz ailesini ya da sevdasını seçecektir. Bu aşamada Celal Ağa'nın yapacağı sürpriz bir teklif işleri daha da karıştırır. Hasat bereketinde Asiye hanımağalığını gösterir. Kumru'yu büyük bir bozguna uğratır. Buna rağmen Kumru dik duruşundan ödün vermez. Celal Ağa, nasıl olsa bunun hesabını Asiye'den soracaktır. Nefesler tutulmuşken Celal Ağa öyle bir yol izler ki herkes şaşkına döner. Konakta bütün dengeler bir anda değişecektir.

KARAAĞAÇ DESTANI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz. Fragman sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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