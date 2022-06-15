Kara Tahta yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 15 Haziran Kara Tahta neden yok, yeni bölüm niye yayınlanmadı? Kara Tahta bitti mi, final mi yaptı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Kara Tahta yeni bölüm yok mu, neden yok? 15 Haziran Kara Tahta neden yok, yeni bölüm niye yayınlanmadı? Kara Tahta bitti mi, final mi yaptı? araştırması yaptı. Peki, Kara Tahta yeni bölüm neden yok? Kara Tahta bitti mi?
Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta yeni bölüm yok mu, neden yok? 15 Haziran Kara Tahta neden yok, yeni bölüm niye yayınlanmadı? Kara Tahta bitti mi, final mi yaptı?
Kara Tahta normalde Çarşamba günleri ekrana geliyor. Fakat bugün yeni bölüm yayınlanmadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi bugün özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Twitter paylaşımı şöyle:
"Özel bölümümüz şimdi #TRT1'de başladı!
#KaraTahta @trt1"
Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.
Dizi bitmedi veya final yapmadı. Fakat bazı kaynaklara göre dizi 10. bölümde final yapabilir denildi.
Furkan Andıç : Atlas Kandemir
Miray Daner : Irmak Güngör
Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir
Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım
Çiçek Dilligil : Sevgi
Mine Tüfekçioğlu : Ülfet
Onur Durmaz : Cafer
Yasemin Yazıcı : Esra
Nizam Namidar : Hikmet Yüce
Selen Uçer : Münevver
Taylan Meydan : İskender
Bensu Uğur : Yasemin
Hasan Say : Ahmet
Emirhan Dönmez : Kartal
Kutay Kalabalık : Yasin
Tutku Ulus : Ceylan
Eylül Uğan : Aylin
Murat Danacı : Harun
Ömer Faruk Uluocak : Nevzat