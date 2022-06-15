Kara Tahta yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 15 Haziran Kara Tahta neden yok, yeni bölüm niye yayınlanmadı? Kara Tahta bitti mi, final mi yaptı?

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta yeni bölüm yok mu, neden yok? 15 Haziran Kara Tahta neden yok, yeni bölüm niye yayınlanmadı? Kara Tahta bitti mi, final mi yaptı?

KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kara Tahta normalde Çarşamba günleri ekrana geliyor. Fakat bugün yeni bölüm yayınlanmadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi bugün özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter paylaşımı şöyle:

"Özel bölümümüz şimdi #TRT1'de başladı!

#KaraTahta @trt1"

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Dizi bitmedi veya final yapmadı. Fakat bazı kaynaklara göre dizi 10. bölümde final yapabilir denildi.

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç : Atlas Kandemir

Miray Daner : Irmak Güngör

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım

Çiçek Dilligil : Sevgi

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet

Onur Durmaz : Cafer

Yasemin Yazıcı : Esra

Nizam Namidar : Hikmet Yüce

Selen Uçer : Münevver

Taylan Meydan : İskender

Bensu Uğur : Yasemin

Hasan Say : Ahmet

Emirhan Dönmez : Kartal

Kutay Kalabalık : Yasin

Tutku Ulus : Ceylan

Eylül Uğan : Aylin

Murat Danacı : Harun

Ömer Faruk Uluocak : Nevzat

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