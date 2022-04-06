Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? Kara Tahta 2. bölüm bugün var mı? Kara Tahta 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kara Tahta bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kara Tahta dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kara Tahta yeni bölüm ne zaman, Kara Tahta bölüm bugün mü, Kara Tahta yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KARA TAHTA KONUSU NE?

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

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