Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 19. bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!
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Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
KARA TAHTADİZİSİ 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
Furkan Ardıç – Atlas
Miray Daner – Irmak
Cengiz Bozkurt – Arif Hoca
Kerem Arslanoğlu – Bekir
Selen Uçer – Münevver
Çiçek Dilligil – Sevgi
Mine Tüfekçioğlu – Ülfet
Nizam Namidar – Hikmet
Onur Durmaz – Cafer
Taylan Meydan – İskender
Eylül Uğan – Aylin