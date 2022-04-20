Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Tahta yeni bölümde ne olacak? Kara Tahta 11. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kara Tahta yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kara Tahta dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta 11. Fragmanı nasıl izlenir! Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…



KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…"

Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır? Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

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