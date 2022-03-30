Kara Tahta Ülfet kimdir? Kara Tahta Ülfet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Ülfet" karakteri kim oynuyor?
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TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Ülfet karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Ülfet kim araştırmasının yanı sıra Ülfet kaç yaşında, Kara Tahta Ülfet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Ülfet" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Ülfet hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Ülfet evli mi araştırmaları yapılıyor.
Kara Tahta Ülfet kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Ülfet karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Ülfet kim araştırmasının yanı sıra Ülfet kaç yaşında, Kara Tahta Ülfet gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Ülfet" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Ülfet hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Ülfet evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Kara Tahta Ülfet gerçek adı Mine Tüfekçioğlu'dur.
Fatma Mine Tüfekçioğlu, evlilik öncesi soyadıyla Tüzel 8 Ağustos 1966, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.
Maltepe Anadolu Lisesi'nde orta eğitimini tamamladıktan sonra, lisans eğitimi almak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1987 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. 1991 yılına kadar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1991 ila 1992 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Sekiz yıl gibi bir süre Antalya'da görev yaptıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Tüfekçioğlu, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, pek çok televizyon dizisi çalışması da yapmıştır.
Kendisi gibi Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Payidar Tüfekçioğlu ile evli olan Mine Tüfekçioğlu, gazeteci Hızır Tüzel'in kardeşidir.
- Kalpak : Vera Kissel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013
- İmparotorluk Kuranlar : Boris Vian - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
- Harputda Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
- Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
- Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
- Müfettiş : Nikolay Gogol - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990
- Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990
- Kamuoyu: Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
- Sevgili Doktor : Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
- Gönül Avcısı : Diego Fabri - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
- Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
- Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
- Mavi Masal : Salih Yakın - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
- Kara Tahta : Ender Mıhlar - 2022 - Ülfet
- Maria ile Mustafa : Faruk Teber - 2020 - Zümrüt
- Galip Derviş : Barış Pirhasan - 2013 - Ayşe Boz (Konuk Oyuncu)
- Bir Çocuk Sevdim : Cevdet Mercan - 2011 - Seda
- Kurtlar Vadisi Pusu : Sadullah Şentürk - 2009-2010 - Ebru'nun Annesi
- Genco : Kemal Uzun - 2007
- 24 Saat : Cem Sürücü - 2004
- Ölümsüz Aşk : Cemal Şan - 2003
- Zerda : Kudret Sabancı - 2002