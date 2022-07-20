Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kara Tahta dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kara Tahta son bölümde neler oldu! Kara Tahta 14. bölüm izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas, gördüğü manzara karşısında karmakarışık duygular yaşar. Yasemin'in bayılmasıyla soluğu hastanede alırlar ve kısa bir süreliğine de olsa gerçekleri sorgulama ertelenir. Yasemin'in bir uçuruma doğru savrulduğunu gören Irmak çaresizlik içindedir. Gerçekleri Atlas'a da anlatamamanın ağırlığını yaşar. Bekir'in Irmak'ın yakınlarında olması sadece Atlas'ı değil Arif ve Münevver'i de rahatsız eder. Yasemin'in telefonuna gelen video yüzünden Irmak soluğu Bekir'in kapısında alır. Bekir'in Irmak'a yönelttiği teklif ise bardağı taşıran son damla olur.

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

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