Kara Tahta son bölüm izle! TRT 1 Kara Tahta 6. bölüm full HD izle! Kara Tahta 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Irmak Atlas'ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. İçindeki öfke ve acıyla Bekir'in kapısına dayanan Irmak, tüm gerçeklerin artık kendisinde de bildiğini söyler. Bu sırada Atlas'ın karşısına çıkan beklenmedik kişi tüm suçlamaları savuşturmak adına elinden geleni yapacaktır. Atlas'ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür. Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin'i ihmal etmemenin bir yolunu bulur. Bekir ise Atlas'ın başına gelenleri fırsat bilerek öğrenci velilerini galeyana getirir. Bekir, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Atlas'ın arkasında güçlü bir duvar gibi durduğunu sonradan bizzat görecektir. Münevver, Atlas ve Irmak'ın yakınlaşmasını engellemek için Bekir'in de etkisiyle fevri hareketlerine devam ederken Atlas'ın karşısına çıkan bir diğer zorluk ise öğretmenliğini riske atacak mıdır?"

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta son bölüm izlemek için KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KARA TAHTA 6. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 6. bölüm izlemek için KARA TAHTA 6. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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