Kara Tahta son bölüm izle! TRT 1 Kara Tahta 13. bölüm full HD izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?

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KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir'in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin'deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler. Irmak, Yasemin'in sık sık Bekir'le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir'in yanında alır. Atlas ve Irmak'ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak'tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin'in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas'la paylaşmaz. Atlas, Irmak'ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta son bölüm izlemek için KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KARA TAHTA 13. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 10. bölüm izlemek için KARA TAHTA 13. BÖLÜM CANLI İZLE'ye tıklayınız.

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin