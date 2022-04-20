Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta son bölüm izle! Kara Tahta 4. bölüm HD izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan TRT 1 Kara Tahta full bölüm izle! Kara Tahta dizisi son bölüm HD izle!

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta dizisi Çarşambagünleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KARA TAHTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "

KARA TAHTA CANLI İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!



KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…" Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır? Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç : Atlas Kandemir

Miray Daner : Irmak

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım

Çiçek Dilligil : Sevgi

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet

Onur Durmaz : Cafer

Yasemin Yazıcı : Esra

Nizam Namidar : Hikmet

Selen Uçer : Münevver

Taylan Meydan : İskender

Bensu Uğur : Yasemin

Hasan Say : Ahmet

Emirhan Dönmez : Kartal

Kutay Kalabalık : Yasin

Dilek Tora : Berrin

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