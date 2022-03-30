Kara Tahta Sevgi kimdir? Kara Tahta Sevgi gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Sevgi' karakteri kim oynuyor?

Kara Tahta Sevgi kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Sevgi karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Sevgi kim araştırmasının yanı sıra Sevgi kaç yaşında, Kara Tahta Sevgi gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Sevgi" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Sevgi hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Sevgi evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

KARA TAHTA SEVGİ KİMDİR?

Kara Tahta Sevgi gerçek adı Çiçek Dilligil'dir.

ÇİÇEK DİLİGİL KİMDİR?

Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak 5 Haziran 1969, İstanbul doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

ÇİÇEK DİLİGİL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kara Tahta - 2022-

Tövbeler Olsun - 2020

Sil Baştan - 2014

Harem - 2012

Balıketi - 2006

Avrupa Yakası - 2004

Çaylak - 2003

Aşk Olsun - 2003

Kuzenlerim - 2002

Babamı Arıyorum - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Eltiler - 1997

Yüzleşme - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Kaygısızlar - 1994

Acı Yıllar - 1989

Dudaktan Kalbe - 1988

Minik Cadı - 1975

Haberler.com - Gündem