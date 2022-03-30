Kara Tahta Sevgi kimdir? Kara Tahta Sevgi gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Sevgi" karakteri kim oynuyor?
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TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Sevgi karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Sevgi kim araştırmasının yanı sıra Sevgi kaç yaşında, Kara Tahta Sevgi gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Sevgi" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Sevgi hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Sevgi evli mi araştırmaları yapılıyor.
Kara Tahta Sevgi kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Sevgi karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Sevgi kim araştırmasının yanı sıra Sevgi kaç yaşında, Kara Tahta Sevgi gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Sevgi" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Sevgi hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Sevgi evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Kara Tahta Sevgi gerçek adı Çiçek Dilligil'dir.
Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak 5 Haziran 1969, İstanbul doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
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