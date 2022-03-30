Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Kara Tahta saat kaçta başlıyor?

Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, TRT 1'de yayınlanan Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Kara Tahta kaçta bitiyor? Kara Tahta saat kaçta başlıyor? Kara Tahta ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KARA TAHTA SAAT KAÇTA BİTİYOR?



TRT 1 yayın akışına göre Kara Tahta saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta her Çarşamba günü saat 20:00'da TRT 1'de başlıyor.

KARA TAHTA KONUSU NE?

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisidir.

KARA TAHTA OYUNCULARI

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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