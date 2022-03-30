Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Kara Tahta saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, TRT 1'de yayınlanan Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Kara Tahta kaçta bitiyor? Kara Tahta saat kaçta başlıyor? Kara Tahta ne zaman bitiyor?
Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, TRT 1'de yayınlanan Kara Tahta saat kaçta bitiyor? Kara Tahta kaçta bitiyor? Kara Tahta saat kaçta başlıyor? Kara Tahta ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
TRT 1 yayın akışına göre Kara Tahta saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.
Kara Tahta her Çarşamba günü saat 20:00'da TRT 1'de başlıyor.
Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisidir.
- Furkan Andıç - Atlas
- Miray Daner - Irmak
- Cengiz Bozkurt - Arif
- Çiçek Dilligil - Sevgi
- Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
- Onur Durmaz - Cafer
- Selen Uçer - Münevver
- Kerem Arslanoğlu - Bekir
- Taylan Meydan - İskender
- Nizam Namidar - Hikmet
- Yasemin Yazıcı - Esra
- Veda Terzioğlu - İrem
- Murat Danacı - Harun
- Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
- Eylül Uğan - Aylin