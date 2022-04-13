Kara Tahta oyuncuları kim? Kara Tahta dizisi oyuncuları kim? Kara Tahta uyarlama mı?
Ekranların yeni dizisi Kara Tahta konusu ne oyuncuları kimler merak ediliyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kala izleyiciler, Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı? merak etti. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Kara Tahta oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı?
Kara Tahta dizisi 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"
#KaraTahta yakında TRT 1'de!
TRT 1'in kısa bir süre önce çekimlerine başlanılan yeni dizisi "Kara Tahta"nın üçüncü tanıtımı yayınlandı.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi Kara Tahta'nın ikinci tanıtımı da büyük bir ilgi uyandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Kara Tahta"nın çekimleri devam ediyor.
Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstleniyor. Kara Tahta'nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
- Furkan Andıç - Atlas
- Miray Daner - Irmak
- Cengiz Bozkurt - Arif
- Çiçek Dilligil - Sevgi
- Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
- Onur Durmaz - Cafer
- Selen Uçer - Münevver
- Kerem Arslanoğlu - Bekir
- Taylan Meydan - İskender
- Nizam Namidar - Hikmet
- Yasemin Yazıcı - Esra
- Veda Terzioğlu - İrem
- Murat Danacı - Harun
- Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
- Eylül Uğan - Aylin