Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

KARA TAHTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. Dizinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.

Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.

KARA TAHTA KONUSU NE?

"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"

#KaraTahta yakında TRT 1'de!

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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