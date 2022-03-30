Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?
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TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Kara Tahta'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında merak edilenlerden birisi de dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?
Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
Kara Tahta dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. Dizinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.
Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.
"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"
#KaraTahta yakında TRT 1'de!
Furkan Andıç - Atlas
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin