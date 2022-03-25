Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?

TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Kara Tahta'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında merak edilenlerden birisi de dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kara Tahta dizisi çekimleri nerede yapıldı?

Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Kara Tahta dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir. Dizinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.

Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.

"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"

#KaraTahta yakında TRT 1'de!

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

Haberler.com - Gündem

Kara Tahta, Trt 1, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title