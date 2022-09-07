Ekranların sevilen dizisi Kara Tahta bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kara Tahta neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 7 Eylül Kara Tahta bu akşam niye yok? merak etti. İşte detaylar...

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Erkan Birgören, Tuna Görgün ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kara Tahta neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 7 Eylül Kara Tahta bu akşam niye yok?

KARA TAHTA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Kara Tahta dizisi geçtiğimiz hafta 20. bölümü ile final yaptığı için bugün ekranlara gelmedi.

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPTI?

Dizi, 31 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan 20. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç : Atlas Kandemir : 1-20

Miray Daner : Irmak Güngör : 1-20

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir : 1-20

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım : 1-20

Çiçek Dilligil : Sevgi : 1-20

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet : 1-20

Yasemin Yazıcı : Esra : 1-20

Nizam Namidar : Hikmet Yüce : 1-20

Selen Uçer : Münevver : 1-20

Taylan Meydan : İskender : 1-20

Bensu Uğur : Yasemin Güngör : 1-20

Hasan Say : Ahmet : 1-20

Emirhan Dönmez : Kartal Yıldırım : 1-20

Kutay Kalabalık : Yasin : 1-20

Tutku Ulus : Ceylan : 1-20

Eylül Uğan : Aylin : 1-20

Murat Danacı : Harun : 1-20

Ömer Faruk Uluocak : Nevzat : 1-20

Necat Bayar : Sadık : 1-20

Adem Türkyılmaz : Turgut : 1-20

İpek Özağan : Asuman Yüce : 11-20