Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı?
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Ekranların yeni dizisi Kara Tahta konusu ne oyuncuları kimler merak ediliyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kala izleyiciler, Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı? merak etti. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı?
Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"
#KaraTahta yakında TRT 1'de!
TRT 1'in kısa bir süre önce çekimlerine başlanılan yeni dizisi "Kara Tahta"nın üçüncü tanıtımı yayınlandı.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi Kara Tahta'nın ikinci tanıtımı da büyük bir ilgi uyandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Kara Tahta"nın çekimleri devam ediyor.
Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstleniyor. Kara Tahta'nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
Furkan Andıç - Atlas
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin