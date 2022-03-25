Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Tahta ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Tahta uyarlama mı?

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

KARA TAHTA KONUSU NE?

"Söylesene Atlas, neden geri döndün? Yarım kalan sevdan için mi, geçmişinle hesaplaşmak için mi?"

#KaraTahta yakında TRT 1'de!

TRT 1'in kısa bir süre önce çekimlerine başlanılan yeni dizisi "Kara Tahta"nın üçüncü tanıtımı yayınlandı.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi Kara Tahta'nın ikinci tanıtımı da büyük bir ilgi uyandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Kara Tahta"nın çekimleri devam ediyor.

Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstleniyor. Kara Tahta'nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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