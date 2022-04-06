Kara Tahta İskender kimdir? Kara Tahta İskender gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'İskender' karakteri kim oynuyor? Taylan Meydan kimdir?

Kara Tahta İskender kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından İskender karakteri merak ediliyor. Kara Tahta İskender kim araştırmasının yanı sıra İskender kaç yaşında, Kara Tahta İskender gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "İskender" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta İskender hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta İskender evli mi araştırmaları yapılıyor. Taylan Meydan kimdir? İşte detaylar...

KARA TAHTA İSKENDER KİMDİR?

Kara Tahta dizisinde İskender karakterini canlandıran isim Taylan Meydan'dır.

TAYLAN MEYDAN KİMDİR?

1997, İstanbul doğumlu Taylan Meydan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Taylan Meydan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2019 yılından itibaren Canevim, Hiç, Kazara Aşk, Kara Tahta gibi dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:



Kara Tahta (İskender, TV Dizisi 2022)

Kazara Aşk (TV Dizisi 2021)

Hiç (Yusuf, TV Dizisi 2021)

Canevim (Yusuf, TV Dizisi 2019)

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