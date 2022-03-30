Kara Tahta Irmak kimdir? Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Kara Tahta Irmak kimdir? Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor?

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Kara Tahta Irmak kimdir? Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi

TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Irmak karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Irmak kim araştırmasının yanı sıra Irmak kaç yaşında, Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Irmak hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Irmak evli mi araştırmaları yapılıyor.

Kara Tahta Irmak kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Irmak karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Irmak kim araştırmasının yanı sıra Irmak kaç yaşında, Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Irmak hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Irmak evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Kara Tahta Irmak gerçek adı Miray Daner'dir.

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

Sinema Filmleri

Yıl Yapım Rol Yönetmen
2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen (küçüklüğü) Hamdi Alkan
2011 Çınar Ağacı Pelin Handan İpekçi
2013 Arkadaşım Max Melda Murat Şeker
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Selin Kudret Sabancı
2022 HayatHicran Zeki Demirkubuz

Televizyon

Yıl Yapım Rol Yönetmen Bölüm
2008 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman 1 (98.bölüm)
Bez Bebek Oyuncak Nergis Serpil Kutça 1 (53.bölüm)
2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay 1-121
2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın 1-40
Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu 1
2012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu 1-10
2013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin 1-77
2016-2018 Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler 1-59
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı Cihan Yürekli Serhat Şahin 1-15
2022- Kara Tahta Irmak Ender Mıhlar 1-

Kara Tahta Irmak kimdir? Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Irmak' karakteri kim oynuyor?

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