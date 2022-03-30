Kara Tahta Irmak kimdir? Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor?
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TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Irmak karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Irmak kim araştırmasının yanı sıra Irmak kaç yaşında, Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Irmak hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Irmak evli mi araştırmaları yapılıyor.
Kara Tahta Irmak kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Irmak karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Irmak kim araştırmasının yanı sıra Irmak kaç yaşında, Kara Tahta Irmak gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Irmak" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Irmak hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Irmak evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Kara Tahta Irmak gerçek adı Miray Daner'dir.
Miray Naz Daner 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.
Sinema Filmleri
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Yönetmen
|2010
|Dersimiz: Atatürk
|Sabiha Gökçen (küçüklüğü)
|Hamdi Alkan
|2011
|Çınar Ağacı
|Pelin
|Handan İpekçi
|2013
|Arkadaşım Max
|Melda
|Murat Şeker
|2018
|Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
|Selin
|Kudret Sabancı
|2022
|Hayat
|Hicran
|Zeki Demirkubuz
Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Yönetmen
|Bölüm
|2008
|1 Kadın 1 Erkek
|Zeynep (çocukluğu)
|Leyla Yaman
|1 (98.bölüm)
|Bez Bebek
|Oyuncak Nergis
|Serpil Kutça
|1 (53.bölüm)
|2009-2011
|Papatyam
|Gonca
|Bora Tekay
|1-121
|2012
|Zil Çalınca
|Duygu
|Yağız Alp Akaydın
|1-40
|Zil Çalınca Avı
|Miray
|Kerem Çakıroğlu
|1
|2012-2013
|Merhaba Hayat
|Dünya
|Kerem Çakıroğlu
|1-10
|2013-2015
|Medcezir
|Beren Beylice
|Ali Bilgin
|1-77
|2016-2018
|Vatanım Sensin
|Hilal
|Taylan Biraderler
|1-59
|2018-2019
|Bir Litre Gözyaşı
|Cihan Yürekli
|Serhat Şahin
|1-15
|2022-
|Kara Tahta
|Irmak
|Ender Mıhlar
|1-