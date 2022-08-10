Kara Tahta full HD bölüm izle! Kara Tahta 17. bölüm tek parça izle! Kara Tahta son bölüm neler oldu?

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KARA TAHTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.

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KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA FULL HD İZLE! (LİNK)

KARA TAHTA OYUNCULARI

Furkan Ardıç – Atlas

Miray Daner – Irmak

Cengiz Bozkurt – Arif Hoca

Kerem Arslanoğlu – Bekir

Selen Uçer – Münevver

Çiçek Dilligil – Sevgi

Mine Tüfekçioğlu – Ülfet

Nizam Namidar – Hikmet

Onur Durmaz – Cafer

Taylan Meydan – İskender

Eylül Uğan – Aylin

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta dizisi her Çarşamba TRT 1 ekranlarında saat 20:00'da

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