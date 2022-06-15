Kara Tahta final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta neden final yapıyor, neden bitti? Final bölümünde neler olacak?
- Güncelleme:
TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin final yapmasının ardından izleyiciler, Kara Tahta final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak? merak etti. Peki, Kara Tahta neden bitiyor? Kara Tahta sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek? İşte detaylar...
Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak?
KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPIYOR?
TRT1'de yayımlanan Kara Tahta dizisi, her hafta yeni bölümleri ile dizi seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizide aşk öyküsü anlatılıyor. Kara Tahta dizisinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final kararının ise reytinglerden dolayı olduğu tahmin ediliyor.
KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?
Furkan Andıç : Atlas Kandemir
Miray Daner : Irmak Güngör
Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir
Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım
Çiçek Dilligil : Sevgi
Mine Tüfekçioğlu : Ülfet
Onur Durmaz : Cafer
Yasemin Yazıcı : Esra
Nizam Namidar : Hikmet Yüce
Selen Uçer : Münevver
Taylan Meydan : İskender
Bensu Uğur : Yasemin
Hasan Say : Ahmet
Emirhan Dönmez : Kartal
Kutay Kalabalık : Yasin
Tutku Ulus : Ceylan
Eylül Uğan : Aylin
Murat Danacı : Harun
Ömer Faruk Uluocak : Nevzat