Kara Tahta final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta neden final yapıyor, neden bitti? Final bölümünde neler olacak?

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak?

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1'de yayımlanan Kara Tahta dizisi, her hafta yeni bölümleri ile dizi seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizide aşk öyküsü anlatılıyor. Kara Tahta dizisinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final kararının ise reytinglerden dolayı olduğu tahmin ediliyor.

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç : Atlas Kandemir

Miray Daner : Irmak Güngör

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım

Çiçek Dilligil : Sevgi

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet

Onur Durmaz : Cafer

Yasemin Yazıcı : Esra

Nizam Namidar : Hikmet Yüce

Selen Uçer : Münevver

Taylan Meydan : İskender

Bensu Uğur : Yasemin

Hasan Say : Ahmet

Emirhan Dönmez : Kartal

Kutay Kalabalık : Yasin

Tutku Ulus : Ceylan

Eylül Uğan : Aylin

Murat Danacı : Harun

Ömer Faruk Uluocak : Nevzat

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