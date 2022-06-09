Kara Tahta final mi yapacak? Kara Tahta neden final yapıyor? - Haberler

Kara Tahta, çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor. Dizinin final kararı aldığı öne sürüldü. Peki, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu gibi isimleri buluşturan Kara Tahta dizisi bitiyor mu? İşte detaylar haberimizde...

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPACAK?

TRT1'de yayımlanan Kara Tahta dizisi, her hafta yeni bölümleri ile dizi seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizide aşk öyküsü anlatılıyor. Kara Tahta dizisinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final kararının ise reytinglerden dolayı olduğu tahmin ediliyor.

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