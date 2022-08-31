TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugünkü bölümüyle final yapacak. Bunun ardından vatandaşlar, Kara Tahta final mi, neden final yapıyor? Kara Tahta bitti mi, bitiyor mu? Kara Tahta sezon finali mi tamamen mi bitecek? merak etti. Peki, Kara Tahta dizisi neden bitiyor? Kara Tahta dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Erkan Birgören, Tuna Görgün ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kara Tahta final mi, neden final yapıyor? Kara Tahta bitti mi, bitiyor mu? Kara Tahta sezon finali mi tamamen mi bitecek?

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

TRT 1'in beğenilen dizisi Kara Tahta bugün yani 31 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde final yapacak. Dizinin 20. bölümü final bölümü olacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Tüm mutluluğumuzla yeni bölümde buluşmamıza son 1 saat kaldı!

#KaraTahta final bölümüyle bu akşam 20.00'de #TRT1'de

#KaraTahtaFinal

@trt1"

Buna göre dizi bugün final yapacak. Dizi sezon finali değil tamamen final yapacak.

KARA TAHTA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yer almamaktadır.

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç : Atlas Kandemir : 1-20

Miray Daner : Irmak Güngör : 1-20

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir : 1-

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım : 1-

Çiçek Dilligil : Sevgi : 1-

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet : 1-

Yasemin Yazıcı : Esra : 1-

Nizam Namidar : Hikmet Yüce : 1-

Selen Uçer : Münevver : 1-

Taylan Meydan : İskender : 1-

Bensu Uğur : Yasemin Güngör : 1-

Hasan Say : Ahmet : 1-

Emirhan Dönmez : Kartal Yıldırım : 1-

Kutay Kalabalık : Yasin : 1-

Tutku Ulus : Ceylan : 1-

Eylül Uğan : Aylin : 1-

Murat Danacı : Harun : 1-

Ömer Faruk Uluocak : Nevzat : 1-

Necat Bayar : Sadık : 1-

Adem Türkyılmaz : Turgut : 1-

İpek Özağan : Asuman Yüce : 11-

Şeyda Merve Kölük : Avukat Müge : 1, 6