Kara Tahta Esra kimdir? Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Esra" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Kara Tahta Esra kimdir? Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Esra" karakteri kim oynuyor?

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Kara Tahta Esra kimdir? Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi

TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Esra karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Esra kim araştırmasının yanı sıra Esra kaç yaşında, Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Esra" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Esra hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Esra evli mi araştırmaları yapılıyor.

Kara Tahta Esra kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Esra karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Esra kim araştırmasının yanı sıra Esra kaç yaşında, Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Esra" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Esra hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Esra evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Kara Tahta Esra gerçek adı Yasemin Yazıcı'dır.

Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997, İstanbul doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'da devam etmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Son Yaz isimli dizide Naz rolü ile yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi birçok tiyatro oyunlarında oynadı.

Yıl Proje Rol Kanal/

Plaftorm

Tür Notlar
2021 Son Yaz Naz Yaman Sancaktar FOX Dizi Yönetmen: Burak Arlıel ve Semih Bağcı
2022 Aşk Taktikleri Meltem Netflix Film Yönetmen: Emre Kabakuşak
2022- Kara Tahta Esra TRT 1 Dizi Yönetmen: Ender Mıhlar
Kaynak: [4] [5] [6]

Kara Tahta Esra kimdir? Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Esra' karakteri kim oynuyor?

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