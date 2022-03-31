Kara Tahta Esra kimdir? Kara Tahta Esra gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Esra' karakteri kim oynuyor?

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KARA TAHTA ESRA KİMDİR?

Kara Tahta Esra gerçek adı Yasemin Yazıcı'dır.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997, İstanbul doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'da devam etmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Son Yaz isimli dizide Naz rolü ile yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi birçok tiyatro oyunlarında oynadı.

YASEMİN YAZICININ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

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