Kara Tahta CANLI izle! TRT 1 Kara Tahta 3. bölüm canlı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta son bölümde neler oldu?

Kara Tahta canlı izle linki araştırılıyor. Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kara Tahta canlı izle! TRT 1 Kara Tahta 3. bölüm canlı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? TRT 1 canlı izle linki haberimizde...

KARA TAHTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…" Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır? Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

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KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…" "Atlas, Irmak'ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas'ın kapıya dayaması Bekir'i çileden çıkarır. Atlas'tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas'ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa… O sırada Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas'ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin'e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.

İskender'in öğrendiği büyük sır ve Cafer'in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir'i etkileyecek, Bekir'in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. "

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA OYUNCULARI

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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