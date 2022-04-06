Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta Cafer gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Cafer' karakteri kim oynuyor? Onur Durmaz kimdir?

Kara Tahta Cafer kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Cafer karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Cafer kim araştırmasının yanı sıra Cafer kaç yaşında, Kara Tahta Cafer gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Cafer" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Cafer hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Cafer evli mi araştırmaları yapılıyor. Onur Durmaz kimdir? İşte detaylar...

KARA TAHTA CAFER KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinde Cafer karakterini Onur Durmaz canlandırmaktadır.

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Onur Durmaz 13 Haziran 1990 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. Liseyi tamamladıktan sonra eğitimine Vienna Konservatorium'da sürdürdü. Cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rejide görev almasının ardından tiyatro sahnelerine adım atmıştır.

2014 yılında Hadi İnşallah, 2015 yılında Niyazi Gül Dörtnala, 2018 yılında "Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi" yapımlarında görev aldı. 2020 yılında Menajerimi Ara dizisiyle büyük çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu, 2021 yılında Yargı dizisinde Avukat Engin rolü ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

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